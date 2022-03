Parla l’autore della foto utilizzata in maniera spregevole da ‘La Stampa’

La Stampa scrive di “bombardamenti russi” senza menzionare però che la foto nella prima pagina è scattata il 14 marzo a Donetsk, dopo che gli ucraini hanno bombardato una zona residenziale della città con un missile tattico (Tochka-U) con la testata a submunizioni.

Almeno 20 civili hanno perso la vita.

La Stampa di Torino ha usato in maniera vergognosa una foto ribaltandone il senso. Giorgio Bianchi ha intervistato in esclusiva per Visione Tv l’autore dello scatto usato ignobilmente dal giornale diretto da Massimo Giannini.

