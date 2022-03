PEDAVENA – Mauro Siragna, 39 anni, pittore edile e preparatore atletico del Pedavena calcio, è morto per un malore nel cortile di casa in via Trento a Pedavena in seguito al quale si è accasciato ed ha battuto la testa nell’impatto a terra. A nulla è valso l’intervento dell’elicottero del Suem, che nel parcheggio della birreria Pedavena ha imbarcato il ferito. www.ilgazzettino.it

