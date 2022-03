Ordine dei medici: “Non smantellare il green pass dopo l’emergenza Covid”

“Chiediamo cautela, non è finita la pandemia”. È il monito lanciato da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che commenta così all’Adnkronos l’inversione osservata nell’andamento di Covid-19 in Italia, con l’incidenza e l’indice di contagio Rt che sono tornati a crescere secondo gli ultimi dati.

Non smantellare il green pass

“Non si smantelli il Green pass dopo la fine dello stato di emergenza” il 31 marzo, ha detto. “Credo sia un diritto dei cittadini e vorrei che si mantenesse. La stragrande maggioranza degli italiani si sono vaccinati. Non capisco perché non si possa chiedere di poter stare insieme a chi si è vaccinato e non si possa preferire di trovarsi in un posto dove tutti sono vaccinati, sapendo che la possibilità di contagio è ridotta”. www.rainews.it

