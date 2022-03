Roma: 4 senzatetto morti di freddo in pochi giorni

ROMA, 13 MAR – Un clochard è stato trovato morto ieri mattina intorno alle 9 nei Giardini della Casa del Pellegrino, nel complesso del Santuario della Madonna del Divino Amore all’estrema periferia di Roma. L’uomo, circa 50 anni e di origine africana, senza fissa dimora era privo di documenti. Sono intervenuti i Carabinieri di Pomezia e non hanno riscontrato alcun segno di violenza sul corpo. Avrebbe passato la notte all’aperto bevendo alcolici. A causarne la morte, forse per arresto cardiaco, con ogni probabilità il forte freddo. La salma è stata messa a disposizione per eventuali controlli dall’autorità giudiziaria.

4 senzatetto morti di freddo in pochi giorni

E’ il quarto clochard morto per freddo e stenti negli ultimi giorni a Roma e il nono dall’inizio dell’anno. “Siamo di fronte ad una strage causata dal drastico abbassamento delle temperature e da risposte di accoglienza ancora largamente insufficienti.

In pochi mesi sono notevolmente cresciuti i posti letto per i senza dimora nella Capitale preposti dal Comune ma servono soluzioni strutturali e di lungo periodo. Intanto però serve fare il possibile per fermare questa strage. Torniamo a chiedere all’Assessora al Sociale Barbara Funari di aprire immediatamente le stazioni della metropolitana, allestire delle tensostrutture riscaldate o altri straordinari interventi per evitare altre morti”, commenta l’associazione Nonna Roma. (ANSA)

