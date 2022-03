Covid, Crisanti: dai profughi ucraini nessun rischio

Profughi ucraini nessun rischio – L’accoglienza dei profughi ucraini potrà portare a un aumento dei numeri di Covid-19 in Italia?

“Nel nostro Paese abbiamo circa 60mila casi di Covid al giorno. Supponiamo di ospitare 50mila rifugiati ucraini e che il 10% sia infetto: sarebbero 5mila e non avrebbero nessun impatto sulla nostra situazione. Non bisogna avere paura di questa possibilità, possiamo ospitare queste persone senza rischi“.

Lo ha detto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova.

► Bassetti: “circa 2/3 della popolazione ucraina non è vaccinata, quella dei profughi è la situazione migliore per un’eventuale nuova variante”

Il covid non sembra più un tema da prima pagina. Crisanti soffre per il calo dell’attenzione, anche dei media?

“Se c’è qualcuno che mi chiede qualcosa, non c’è problema. Altrimenti mi dedico con maggiore tranquillità a quello che facevo prima. Le tv mi cercano meno? Non ho un problema di autostima…”. (adnkronos)

