Meluzzi: “Quaresima di pace, no armi all’Ucraina”

Il prof. Alessandro Meluzzi su Facebook: “Che sia Quaresima di purificazione, di penitenza e di preparazione alla Pasqua, ma che sia Quaresima di Pace. Non si spengono le guerre con altre guerre più grandi, non si getta benzina sul fuoco di un incendio. Né si può accettare che i grandi mercanti di armi, dopo quelli di farmaci e biotecnologie, allarghino ancora di più i loro profitti a danno dell’autodeterminazione dei popoli e delle persone. No all’esportazione di armi italiane in Ucraina.”

