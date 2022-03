Manifestazione del 19 marzo in piazza Maggiore a Bologna

VI COMUNICHIAMO che “Alleanza per le libertà”, il nome che avete dato alla manifestazione in programma per il 19 marzo in piazza Maggiore a Bologna, e che sosteniamo per i principi, ci piace. Ci piace perché fa presumere che vi sia la volontà da parte degli organizzatori, dei relatori e dei partecipanti, speriamo tanti, di unire le forze per contrastare e demolire questo regime totalitario. Una vera Ideocrazia.

VI AVVERTIAMO però che, fino a che “Alleanza per le libertà” viene usato per una manifestazione una tantum come questa, nulla da eccepire, visto che ci trova nella stessa trincea; ma se dovesse avere seguito, come ad esempio la formazione di una federazione, confederazione, coalizione, associazione, consociazione, unione, partito o alleanza, politica o partitica che sia: VI DIFFIDIAMO dal farlo in quanto

ALLEANZA PER LA LIBERTA’, singolare o plurale non fa differenza, è un’associazione politico-culturale e di opinione non riconosciuta, senza scopo di lucro (ai sensi dell’art.36 e seguenti del Cod. Civ.) nata a Roma il 25 Marzo 2011. Abbiamo un sito web e account e numerose iniziative fatte.

La caratteristica del Movimento risiede nella varietà e nella diversità di esperienze e ne costituisce uno i punti di forza. Alleanza per la Libertà si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ai valori universali della solidarietà e della giustizia sociale.

Il Movimento si prefigge lo scopo di stimolare il dibattito civile e democratico sui valori fondanti la nostra società quali la famiglia, il lavoro, l’economia, la politica dell’accoglienza, la cultura, l’identità e la civiltà fondata sulle radici culturali giudaico cristiane.

Il Movimento, promuove processi di partecipazione e crescita democratica che pongono al centro di tutto la vita, la persona, i suoi diritti e la pacifica convivenza e assume iniziative di carattere culturale e sociale in collaborazione con altri gruppi presenti nell’esperienza laica.

L’impegno è diretto a porre le condizioni per dare impulso ad un nuovo modo di affrontare i problemi della collettività attraverso una seria e fattiva programmazione di iniziative volte a suggerire, influenzare e condizionare, le scelte della classe politica.

Un movimento in costante contatto con i cittadini, aperto alle loro idee, proposte, competenze ed esperienze, capace di progettare il futuro e di affermare un giudizio critico-costruttivo sulla vita politica del nostro Paese.

Il Movimento, si propone di mettere al centro della vita del Paese il cittadino, di fatto: “la persona prima di tutto”, attraverso l’attivazione di concreti strumenti di partecipazione, intesa come realizzazione di un progetto politico, culturale e di opinione, costruito da persone che hanno come obiettivo il bene comune, la difesa e la crescita economica, sociale, civile e morale del proprio Paese, della propria cultura e della propria civiltà e identità.

Finalità del Movimento, è promuovere l’aggregazione di cittadini, gruppi, comitati, circoli, club, associazioni, organizzazioni, movimenti, siti e blog, che condividono la difesa dei nostri valori da chiunque li minacci, nonché la partecipazione attiva alla vita politica, all’impegno civile e democratico, prefiggendosi l’obiettivo di contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente, capace di determinare un ricambio politico e generazionale, dove la meritocrazia, l’etica, la morale, la coerenza, l’analisi dei problemi e delle risorse e l’elaborazione programmatica sia ispirata a valori autenticamente democratici, nel pieno rispetto della Costituzione Italiana.

Ufficio Stampa Alleanza per la Libertà

“Uguali nelle opportunità, diversi nelle aspirazioni, liberi nelle scelte”.

(Ludwig von Mises)

