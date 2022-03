Tragedia a Latina, malore in campo: muore calciatore di 15 anni

PRIVERNO (Latina) – Un ragazzo di 15 anni, Matteo Pietrosanti, è morto per un malore mentre si stava allenando allo stadio D’Annibale del comune di Priverno, in provincia di Latina: il fatto è avvenuto attorno alle ore 18, mentre il giovane si stava allenando assieme ai compagni di squadra. Lo scrice www.corrieredellosport.it

A un certo punto, secondo i racconti dei testimoni, ha chiesto di andare in porta perché si sentiva particolarmente stanco. Poi, improvvisamente, è crollato a terra. Immediati i soccorsi da parte dei presenti che hanno allertato il 118 e i Carabinieri: i sanitari hanno provato a rianimare il ragazzo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ad assistere alla tragedia, oltre che i compagni di squadra, anche la madre del ragazzo presente sugli spalti.

