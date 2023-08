Marocchina perde tutto alle slot: spacca il locale e aggredisce la titolare con un coltello

Milano – Per cercare di calmarla le hanno anche offerto una birra e prestato 20 euro. Ma è servito a poco, perché lei – una 27enne, cittadina marocchina – è comunque andata su tutte le furie, minacciando chiunque incontrasse sul proprio cammino e chiedendo altro denaro. Teatro del suo folle raid una sala slot di via delle Forze Armate. A bloccarla, con le accuse di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati i poliziotti del commissariato Lorenteggio, che verso le 14.20 sono passati per caso fuori dal locale e hanno raccolto le richieste d’aiuto dei clienti.

Stando a quanto ricostruito, la 27enne – dopo aver perso tutti i soldi alle “macchinette” – ha iniziato a chiedere monetine agli altri giocatori e alla titolare, una cinese di 46 anni. La donna, per tranquillizzare la ragazza, le ha anche offerto una birra e dato 20 euro, che però lei ha immediatamente finito.

Così l’arrestata è tornata alla carica: ha spaccato alcuni boccali di vetro, ha minacciato clienti e proprietaria della sala prima coi cocci e poi con un coltello e ha tentato di rubare il denaro a un uomo che aveva appena vinto. Quando sono arrivati gli agenti, la giovane si è scagliata anche contro di loro, che alla fine l’hanno bloccata e arrestata.

