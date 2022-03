Ucraina, Meloni: aggressione militare inaccettabile, massimo sostegno al popolo ucraino

Guerra Ucraina-Russia. “E’ ora di chiamare le cose con il proprio nome, dare lo status di rifugiato a chi scappa dalla guerra, le donne e i bambini, magari facendo il contrario con chi profugo non è” dice Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera, in dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull’Ucraina. “Questo è il tempo del coraggio, della fermezza, della libertà, della solidarietà, di una risposta compatta a un’aggressione militare che non possiamo accettare”.”

Massimo sostegno al popolo ucraino

Questo – ha aggiunto – è il tempo di dare il massimo sostegno al popolo ucraino, che sta insegnando al mondo cosa significhi l’amore per la propria terra”. “L’Italia non può che camminare al fianco dei suoi alleati” ha detto Meloni. Noi abbiamo sempre difeso le nazioni dell’est, nel ’56 eravamo con Budapest, siamo dalla stessa parte della libertà”. “Eravamo noi che chiedevamo maggiori spese nella difesa, non ci può essere politica estera senza deterrenza militare”, ha poi aggiunto la leader di Fdi.

“Noi guardiamo la politica estera dal punto di vista di un unico padrone, cioè l’Italia. Non abbiamo mai voluto vincere il premio di chi era il più atlantista, di chi era il più gradito alle cancellerie europee o piuttosto di chi era il miglio amico di Putin, come piace fare ad altri qua dentro”. Poi sulle ragioni che hanno portato alla crisi Russia-Ucraina spiega: “Ci sarà il tempo per discutere degli errori”.

“Per noi conta la difesa dell’interesse nazionale italiano, presidente Draghi se lei lo farà Fratelli d’Italia farà la sua parte”. “Noi non facciamo mai opposizione all’Italia ma al governo” sottolinea. ADNKRONOS

Condividi