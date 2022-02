PIAZZA LIBERTA’ – grafene, 5G, transumanesimo

PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 26 Febbraio 2022. Ospiti: Dr. Ricardo Delgado, Prof. Alessandro Meluzzi (Psichiatra, saggista), Leonardo Dini (Filosofo, Esperto di Geopolitica), Andrea Grieco (Fisico e Matematico).

La ‘Quinta Columna’ afferma di aver scoperto che la c-19 è una sindrome da irradiazione acuta causata dall’introduzione di ossido di grafene nel corpo umano. Le prime inoculazioni di ossido di grafene sarebbero iniziate nel 2019 con i sieri antinfluenzali. L’ossido di grafene è radio-modulabile e alimenta di energia le microstrutture tecnologiche, indispensabili per spianare la strada al Nuovo Ordine Mondiale, i cui obiettivi sarebbero il depopolamento ed il controllo globale.

Il Dottor Ricardo Delgado Martin è Laureato in Statistica presso l’Università di Sevilla. Master di specializzazione in Biostatistica. Post-laurea in Biologia della Salute: Microbiologia Clinica, Epidemiologia e Immunologia Clinica Applicata presso l’Università Europea Miguel de Cervantes. Esperto universitario in genetica clinica dell’Università Antonio de Nebrija. Attestato di contributo scientifico dell’Università di Sevilla e del S.I.P.I.E. Master post-laurea in psicologia infantile.

Con il contributo di Marco Radius e del suo video “Transumanesimo: la sconfitta dell’anima” https://youtu.be/obkyBEwwmOw

