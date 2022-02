“Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”: così, in un Tweet, il Papa, che interviene per chiedere ancora una volta la pace in Ucraina.Il Tweet è stato inviato in tutte le lingue, anche in russo e ucraino. (askanews)

