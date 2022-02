Sea Watch verso Porto Empedocle – La nave umanitaria Sea Watch 4, con a bordo 129 migranti prelevati in due diverse operazioni nel Mediterraneo centrale, sta facendo rotta verso Porto Empedocle (Agrigento).

L’imbarcazione si sarebbe dovuta dirigere verso Trapani, indicata ieri come porto sicuro, ma nella notte è stata presa la decisione di cambiare destinazione per via del peggioramento delle condizioni del mare. L’arrivo è previsto in mattinata. https://tg24.sky.it

