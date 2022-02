“Ucraine cameriere, badanti, amanti”, il fuori onda della sinistra radical chic

“Cameriere, badanti” e “amanti”. Lucia Annunziata e Antonio Di Bella si scusano per le parole pronunciate fuorionda ieri durante uno speciale del Tg3 sulla crisi Ucraina-Russia. Il video in questione è diventato virale sui social, con le parole dei due giornalisti aspramente criticate. In una lettera aperta, Annunziata afferma che “ieri, nel corso dello speciale Tg3, ho criticato una certa retorica consolatoria che circola in merito a un supposto successo della integrazione della comunità ucraina in Italia, dicendo ‘migliaia di camerieri, cameriere e badanti’. Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità”.

Per Annunziata si tratta di “un inciampo che un conduttore dovrebbe sempre saper evitare. Me ne scuso, sinceramente. Il lavoro che come trasmissione stiamo facendo da tempo con cura e precisione sulla crisi spero dimostri quanto il nostro impegno nei confronti dell’Ucraina e dei suoi cittadini sia senza alcuna ambiguità al loro fianco”.

“Rilevo dai social che alcuni miei commenti in studio ‘fuori onda’ nello Speciale Tg3 sulla guerra possono avere offeso la comunità ucraina in Italia e in particolare la sua componente femminile. Erano frasi da non pronunciare. Me ne rammarico e chiedo scusa alle donne e agli uomini della comunità ucraina in Italia”, afferma Di Bella in una lettera aperta.

Mentre Enrico Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia, Lucia Annunziata sente la necessità di specificare che si tratta di “migliaia e migliaia di cameriere e badanti” (e un altro ospite aggiunge “amanti”). Una roba indecente.pic.twitter.com/RBRNJmdUUD — Adil (@unoscribacchino) February 24, 2022

“‘Cameriere, camerieri, badanti … amanti’. Queste le parole usate ieri da Lucia Annunziata e Antonio Di Bella durante la diretta del Tg3 sulla guerra in Ucraina. Parole pronunciate mentre in collegamento parla Enrico Letta e i due sono convinti di avere i microfoni chiusi. Uno scivolone inqualificabile, sgradevole, nelle prime ore drammatiche di una guerra che causerà morte distruzione e dolore”, ha scritto in precedenza in una nota l’Esecutivo e il Cpo Usigrai, augurandosi -come poi avvenuto- “che i diretti interessati, Antonio Di Bella, neodirettore dell’intrattenimento daytime, Lucia Annunziata tra le giornaliste più autorevoli della nostra azienda, trovino le parole giuste per scusarsi con le donne e gli uomini ucraini e che l’azienda faccia le opportune valutazioni”. ADNKRONOS

