Rifiuti dalla Tunisia in Italia, proteste nel Salernitano

SALERNO, 23 FEB – È iniziato a Serre (Salerno) il presidio organizzato da amministratori, cittadini ed associazioni per dire ‘no’ allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla Tunisia nell’area militare di Persano. Al momento in strada ci sono circa 150 manifestanti, tra cui il sindaco di Serre, Franco Mennella che all’ANSA dice di non aver “ancora nessuna informazione” sull’eventuale trasferimento dei containers carichi di rifiuti sul territorio comunale.

Da giorni il primo cittadino ha invitato tutti i cittadini di Serre e della Piana del Sele “a partecipare a questa importante e vitale battaglia per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica”. (ANSA).

Rifiuti dalla Tunisia tornano in Italia

La vicenda dei rifiuti italiani «finiti illegalmente in Tunisia» e poi rispediti nel Salernitano (la location individuata è la località Persano di Serre) oltre ad un caso diplomatico stanno diventando un caso politico. Tuttavia della questione – riporta Vicenzatoday – si sarebbe occupata e si starebbe occupando la nostra intelligence, sia per ragioni di carattere internazionale che per ragioni esclusivamente domestiche, di caratura ambientale come sociale. Non è infatti chiaro che destino avranno i 213 container di rifiuti (pari a 6000 tonnellate secondo Repubblica.it), la cui natura è in parte ignota, al momento destinati in un deposito militare.

