Ucraina, Letta: reagire alla scelta di Putin

Quella di Putin di riconoscere i separatisti ucraini è “una scelta inaccettabile, la deve condannare l’Italia e la deve condanare la Ue. Chiediamo che venga immediatamente convocato il Parlamento italiano su questo e che l’Italia si esprima nella massima istituzione, nella casa degli italiani, per dire che è inaccettabile che l’uso della forza costruisca confini e Stati”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario Pd, nella replica a chiusura della Direzione del partito.

Reagire alla scelta di Putin

“Il Parlamento – ha aggiunto – si riunisca nel più breve tempo possibile, chieda alla Ue di prendere le misure più forti, perchè se la legge del più forte diventa il modo in cui si stabiliscono i confini in Europa, non possiamo accettarlo”. (askanews)

