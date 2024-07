Narendra Modi a Mosca in visita ufficiale

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, e’ arrivato a Mosca, nella sua prima visita in Russia da quando il Cremlino ha iniziato la guerra in Ucraina: “Il primo ministro indiano Modi e’ arrivato in Russia in visita ufficiale”, hanno riferito i media russi. “Attendo con ansia di riesaminare tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale con il mio amico presidente Vladimir Putin e di condividere le prospettive su varie questioni regionali e globali”, dice una dichiarazione di Modi pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri indiano precedente alla visita. ANSA