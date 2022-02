Malore improvviso, prof Sara Costanzo muore a 49 anni

LUSCIANO – Grande perdita per il mondo culturale e non solo, addio alla prof Sara Costanzo 49 anni. La donna viveva e lavorava a Trieste, dove alcuni giorni fa si è spenta a seguito di un collasso cardiocircolatorio mentre era nella sua abitazione. Lo scrive il giornale locale https://casertace.net

La professoressa Costanzo era di Lusciano (CE), donna colata e vivace, diplomata al Liceo Cirillo di Aversa, laureatasi in Giurisprudenza e poi in Psicologia, era giurista, psicoterapeuta, insegnante, scrittrice e articolista. Donna di straordinario acume, cultura, saggezza e amore per il prossimo. Anticonformista, sagace, autoironica come pochi e sempre piena di amici ai quali dedicava costante e amorevole attenzione.

Condividi