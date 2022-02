Speranza: “Bonus psicologico nel milleproroghe”

“Bonus psicologico già nel milleproroghe”. Sul bonus psicologico “ci stiamo lavorando e gia’ nel milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione. Il bonus probabilmente ci sarà per l’assistenza psicologica, ma attenzione a pensare che col bonus risolviamo i problemi della sanita’, perche’ c’e’ bisogno di piu’ risorse per l’assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica”. Certo “il bonus e’ un segnale”.

A dirlo e’ il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a Mezz’ora in piu’.

“Abbiamo riaperto tutte le attivita’, le discoteche erano le uniche rimaste chiuse”. “Ci sono norme rigorose sulle discoteche, per l’accesso chiediamo il supergreen pass e c’e’ ancora la capienza limitata al 50%. In questa fase dobbiamo avere il coraggio di mettere tutte le attivita’ economiche e culturali in grado di ripartire”, ha concluso Speranza. affaritaliani.it

Condividi