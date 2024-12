Reggio Calabria, a Tajani il premio “Minatore d’oro”

“Sono onorato di ricevere un premio che e’ stato anche dato al Papa e alla Croce Rossa. Un premio di prestigio ci fa ricordare anche il sacrificio di tanti italiani che hanno lavorato all’estero che sono emigrati per far crescere il nostro paese”. Cosi’ il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani che, a Motta San Giovanni, comune in provincia di Reggio Calabria, ha ricevuto oggi il Premio Minatore d’oro consegnatogli dall’Amministrazione comunale.

“Sono andato a trovare il presidente Occhiuto. L’ho trovato davvero in forma. Sta facendo riabilitazione. Mi sono raccomandato con lui di non tornare troppo presto al lavoro come vorrebbe fare, ma di lavorare, magari da casa, mentre conclude la convalescenza, perche’, adesso, la Calabria ha bisogno di lui”. ANSA