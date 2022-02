Camilla positiva al Covid dopo tre dosi di vaccino – La duchessa di Cornovaglia, consorte del principe Carlo, è risultata positiva al Covid-19. Camilla, 74 anni, ha contratto il virus per la prima volta, dopo che nei giorni scorsi era stata annunciata la positività, per la seconda volta, dell’erede al trono britannico. La duchessa di Cornovaglia, che aveva ricevuto tre dosi di vaccino, è attualmente in auto-isolamento.

La positività di Carlo, annunciata giovedì, ha suscitato preoccupazioni per lo stato di salute della 95enne regina Elisabetta, che era stata in contatto diretto con il figlio due giorni prima del test positivo. Il giorno stesso dell’annuncio, Buckingham Palace ha riferito che la monarca non presentava alcun sintomo, senza però specificare se fosse risultata positiva o negativa ad un test.

Appena un paio di settimane fa, aprendo il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, Elisabetta II aveva “benedetto” Camilla come futura “regina consorte”. https://www.rainews.it

