UE valuta nuove sanzioni contro la Russia

BRUXELLES – La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha partecipato alla riunione in video dei leader occidentali organizzata dagli Usa. I leader, spiega una nota della Commissione, hanno valutato il “significativo sforzo diplomatico per convincere la Russia alla de-escalation” e “hanno sottolineato il sostegno risoluto all’Ucraina”.

Sanzioni contro la Russia

E’ stata analizzata la “dettagliata cooperazione per la finalizzazione del pacchetto di sanzioni in caso di ulteriore aggressione da parte della Russia” e von der Leyen “ha spiegato che le misure potrebbero riguardare i settori della finanza e dell’energia come anche l’export di prodotti hi-tech”.

“Abbiamo ufficialmente attivato il meccanismo di riduzione del rischio secondo il paragrafo tre del Documento di Vienna e chiesto alla Russia di fornire spiegazioni dettagliate sulle attività militari nelle zone adiacenti al territorio dell’Ucraina e nella Crimea temporaneamente occupata”. Aveva invece scritto su Twitter nel pomeriggio il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. La Russia ha “48 ore per rispondere” e in caso contrario l’Ucraina “si rivolgerà a Mosca, così come agli altri Stati partecipanti al Documento di Vienna, per convocare una riunione straordinaria dove la Russia dovrà fornire spiegazioni”.

Von der Leyen, si legge ancora in un nota di Palazzo Berlaymont, ha illustrato “lo stato dell’arte delle sanzioni individuali e settoriali” nei confronti di Mosca che l’Ue sta preparando per una risposta rapida in caso di aggressione. La presidente della Commissione ha ribadito come “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

Allo stesso tempo von der Leyen ha spiegato che Bruxelles “sta continuando il suo lavoro su una pronta risposta in particolare nel campo energetico, aprendo un dialogo con i partner europei per eventuali forniture aggiuntive di gas naturale e gas naturale liquefatto in caso di interruzione” delle forniture da parte della Russia. La presidente della Commissione ha ringraziato il presidente americano Joe Biden “per il suo sostegno” in questo sforzo. ANSA EUROPA

Condividi