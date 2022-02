Firenze, rapina violenta: donna presa per i capelli e buttata a terra

Ancora una rapina notturna nel centro storico fiorentino ai danni di una donna. Stavolta a farne le spese è stata una cittadina spagnola di 22 anni, intorno alle 4 della scorsa notte, in via Gino Capponi, zona piazza San Marco.

Rapina violenta

La giovane camminava in strada per rincasare quando all’improvviso uno sconosciuto l’ha raggiunta alle spalle, l’ha presa per i cappelli e buttata a terra. Quindi le ha strappato la borsa di dosso ed è fuggito.

Sul posto la polizia che ha avviato le indagini. Solo tanta paura, stavolta, fortunatamente, per la vittima. Solo poche ore fa il sindaco di Firenze Dario Nardella, allarmato per l’escalation di violenza, ha avuto un triplice colloquio con questore, prefetto e ministro dell’Interno per implemenare la sicurezza in centro, con un numero maggiore di agenti in strada. www.firenzetoday.it

