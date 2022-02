A quanto si apprende da fonti di governo all’ordine del giorno del consiglio dei ministri oggi ci sarà anche la privatizzazione di Ita. È pronto infatti per il varo il decreto firmato da Mef e Mise che individua le modalità per la cessione della compagnia riservando una quota di minoranza del 30 per cento al ministero dell’Economia. (asanews)

