Vaccini, Super Green Pass quasi per tutti. Da venerdì riaprono le discoteche, ma solo per chi ha il super green pass

L’emergenza Coronavirus in Italia sta per finire. Lo dicono ormai tutti gli scienziati, anche i più scettici, e lo confermano i numeri in netto calo per ogni voce, soprattutto per quanto riguarda il dato sui ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Da oggi – si legge sul Corriere della Sera – la scadenza del Green Pass rilasciato dopo la terza dose diventa illimitata. Attenzione: sarà illimitata la durata del certificato anche per chi, dopo il completamento del ciclo primario della vaccinazione, ha contratto il Covid ed è guarito. Varrà sei mesi, invece, il Green Pass rilasciato a chi ha avuto prima il virus e in seguito ha fatto due dosi. Per ottenere la validità illimitata, insomma, bisogna sottoporsi alla terza dose. Ma sempre da venerdì, in zona bianca all’aperto, la mascherina non servirà più.

Riaprono le discoteche

Così da venerdì 11 febbraio riapriranno pure le discoteche. Vi si potrà entrare, però, solo con il Super Green Pass e se il locale è al chiuso sarà obbligatoria la mascherina. affaritaliani.it

