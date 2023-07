Tajani: ‘lavoriamo per una soluzione in Niger’

31 luglio 2023 – “L’Italia in prima linea per affrontare la crisi in Niger. Ho avuto colloqui telefonici con l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell” ed il ministro degli esteri francese Catherine Colonna.

“Lavoriamo ad una soluzione diplomatica a tutela della democrazia. Seguiamo costantemente gli italiani in Niger”. Lo sottolinea, in un tweet, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ansa

Migliaia di nigerini manifestano a sostegno del colpo di stato che ha destituito il presidente appoggiato dall’Occidente. La bandiera russa sembra essere diventata un simbolo contro il colonialismo occidentale in molti paesi africani

⚡️ Thousands of Nigeriens demonstrate in support of the coup that removed the Western-backed President. The Russian flag seems to have become a symbol against Western colonialism in many African countries pic.twitter.com/3LyJIfs2YJ

