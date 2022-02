Prof Belli: esposto alla Procura contro Oms, UE e Italia

Il prof. Pierfrancesco Belli, presidente della Commissione rischi ed etica sanitaria di Incer Institute, ha presentato alla Procura della Repubblica un esposto che descrive ruoli, compiti e provvedimenti adottati e non adottati da parte di OMS, UNIONE EUROPEA e ITALIA.

Nell’esposto, vengono messi in rilievo – con dettagliata esplicazione della normativa tecnica sanitaria internazionale, europea e italiana – fatti che, in base alla sua competenza professionale in tale campo, rappresentano comportamenti contrari alla legge, posti in essere dai vari organi interessati, con violazione e distorsione della governance in materia sanitaria, affinché voglia accertare e valutare la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale, in relazione ai fatti dedotti.

