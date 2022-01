Università Perugia, morta improvvisamente la prof. Flavia Sorcetti

PERUGIA – Il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, a nome di tutto il personale dell’Ateneo esprime le più sentite condoglianze per la prematura e improvvisa scomparsa della professoressa Flavia Sorcetti, di cui oggi si sono svolte le esequie nella chiesa della parrocchia di Santa Maria di Colle.

“La Prof.ssa Flavia Sorcetti – ha ricordato il rettore De Cesaris – lascia in questo Ateneo un’eredità umana e professionale non comune; persona delicata e operosa, ha sempre svolto il suo lavoro con scrupolo e speciale sensibilità, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio che sono giunti dai suoi ex studenti. La comunità universitaria tutta abbraccia con affetto i suoi familiari e tutte le persone che le hanno voluto bene”. https://www.vivoumbria.it

Condividi