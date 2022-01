Tony Boemio muore per infarto fulminante a 41 anni

Lutto a Marano, in provincia di Napoli, dove Tony Boemio, ascoltatore storico ed interattivo di Radio Kiss Kiss, è morto a 41 anni e dove la sua famiglia, i suoi amici e quanto ne avevano apprezzato le qualità umane ed istrioniche sono rimasti straziati.

Tony Boemio è morto per un infarto

I media locali spiegano che Tony è stato portato via da un infarto fulminante e che il giovane personaggio legato al mondo della radio lascia la moglie Anna e i figli. La sua morte non è stata solo un fatto luttuoso, ma l’interruzione di un’empatia che traspare da qualche sui social di Tony hanno scritto gli amici.

Il messaggio di Luca Sepe a Tony Boemio

E fra le centinaia di messaggi pubblicati in suo ricordo in queste ore c’è anche quello di Luca Sepe: “Questo non è un personaggio famoso. Non un grande professionista che tuttavia devo ringraziare per qualcosa che ha fatto per me. Lui era Tony Boemio, circa 15 anni fa l’ho conosciuto come mio radioascoltatore, ma da subito capimmo che il nostro rapporto sarebbe diventato qualcosa di più, fino al punto in cui si era insediato per bontà per carattere per unicità nel mio cuore, assieme alla sua meravigliosa famiglia”. https://www.notizie.it

