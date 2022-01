Messina: Mario Draghi denunciato per sequestro di persona

MESSINA. Denuncia per sequestro di persona e violenza privata, nei confronti del capo del Governo Mario Draghi e dei ministri del suo esecutivo, per avere imposto il super green pass sui mezzi di trasporto pubblici e impedito quindi ai siciliani (ma in genere a chi vive su un’isola) di imbarcarsi, e in definitiva di averli privati della libertà di movimento. E’ stata presentata ieri, nel corso della manifestazione per dire no alla certificazione verde organizzata dal gruppo “disobbedienza civile” dall’avvocato messinese (calabrese d’origine) Michele Schinella.

Mario Draghi denunciato, le motivazioni

“E’ stata negata in maniera definitiva la libertà oggettiva ai cittadini non vaccinati di muoversi nello spazio definito e delimitato del territorio di ogni isola”, si legge nella denuncia: una sorta di “obbligo di dimora”, specifica ancora la denuncia, lesiva della libertà personale e dell’articolo 13 della Costituzione. L’esposto, presentato al capo dell Procura di Messina Maurizio De Lucia, chiede di chiede di accertare se “le condotte tenute nell’esercizio delle funzioni dai ministri della Repubblica siano penalmente rilevanti” e in caso positivo di “procedere nei loro confronti ai sensi di legge”.

