Dramma a Cesano Boscone, ragazzo di 18 anni si accascia e muore

Un ragazzo di 18 anni è morto al Niguarda dopo aver subìto un arresto cardiaco. Il fatto è avvenuto nella serata di martedì 11 gennaio. Secondo i primi riscontri stava giocando nel campetto di un oratorio a Cesano Boscone (Milano), il San Giustino di via Cellini.

Sul posto sono subito giunti, allertati dalla centrale operativa del 118, un elicottero, un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno praticato le prime manovre salvavita e il giovane è stato trasportato a Milano al Niguarda. Nonostante gli sforzi, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Il 18enne è spirato poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’arresto cardiaco e al decesso. Da quanto si è appreso si è accasciato all’improvviso, perdendo conoscenza. Purtroppo non si è più ripreso. www.milanotoday.it

