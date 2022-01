Siena, 16enne in arresto cardiaco: salvato dai sanitari

Siena, 16enne in arresto cardiaco – A salvargli la vita sono stati i sanitari dell’emergenza urgenza che, come previsto dal regolamento, si trovavano già sul posto per intervenire in caso di necessità.

Attimi di paura all’equestrian center di San Zeno dove un ragazzo di 16 anni è andato in arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della struttura dove avrebbe partecipato ad una delle competizioni in svolgimento. Immediato l’intervento dei sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione sul posto riuscendo a stabilizzarlo. Contestualmente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha provveduto a trasferire il giovane all’ospedale delle Scotte di Siena. www.arezzonotizie.it

