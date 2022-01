Sgarbi: “Finitela di perseguitare i non vaccinati!”

Vittorio Sgarbi: “Il miracolo del vaccino non è quello annunciato. E’ pieno di vaccinati che vanno in terapia intensiva. Finitela di perseguitare i non vaccinati! Perchè i non vaccinati non possono andare dal parrucchiere? Che logica é?”

(Controcorrente, Rete 4, 8 gennaio 2022)

