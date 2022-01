Verona, 8 giocatori positivi al Covid: sono tutti vaccinati

Dieci componenti del gruppo squadra (otto calciatori e due membri dello staff) dell’Hellas Verona sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo in una nota il club scaligero che precisa come la positività dei soggetti, tutti regolarmente vaccinati, è stata rilevata dopo test specifici effettuati nelle scorse ore.

“La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti -prosegue la nota-. Domani non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor”. Giovedì il Verona è atteso dal match valido per la 20esima giornata di Serie A in casa dello Spezia. adnkronos

