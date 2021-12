Ucraina, UE minaccia la Russia: gravi conseguenze

BRUXELLES, 02 DIC – L’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ha incontrato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, a margine della riunione dell’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a Stoccolma. Lo ha reso noto Peter Stano, portavoce di Borrell, nel corso di un briefing alla stampa

. “Un breve incontro” in cui i due “hanno discusso delle questioni urgenti in agenda”, ha spiegato il portavoce. L’Alto rappresentante ha parlato anche dell’Ucraina”, ricordando all’omologo russo “la posizione dell’Ue”. Quest’ultima è “ferma e risoluta nel sostegno all’Ucraina contro qualsiasi aggressione”, ha spiegato Stano, aggiungendo che se l’Ucraina fosse soggetta a ulteriori aggressioni alla sua sovranità, ci sarebbero “forti e gravi conseguenze”. I ministri degli Esteri Ue discuteranno la questione durante il loro prossimo incontro, in programma il 13 dicembre. (ANSA)

