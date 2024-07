Malore al lavoro, muore infermiera. Sindacati: “turni stressanti”

Antonella Cutini, 51 anni, è morta mentre stava lavorando, come tutti i giorni, come infermiera in un reparto dell’Ifo di Roma

Secondo quanto ricostruito, l’infermiera avrebbe accusato un malore durante il turno di lavoro, un infarto che non le ha lasciato scampo. Sotto choc i colleghi, i parenti e anche gli altri infermieri che lavorano negli ospedali della Capitale e nelle cliniche. Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo. Molti quelli di rabbia, con i sindacati che si fanno da portavoce e puntano anche il dito sugli orari massacranti.

Laura Rita Santoro, dirigente Nursing Up, sottolinea come Antonella Cutini fosse al “terzo turno di pomeriggio/sera”. La 51enne era amante degli animali, dei cani, e una gran lavoratrice. “Era una turnista in ortopedia, poi rinunciò e venne in ambulatorio, nella piattaforma dove sono anch’io, convinta che avrebbe fatto una vita più semplice”.

Ebbene lo stress era maggiore, con uno stipendio inferiore. “Doveva fare mezza giornata da una parte, in cardiologia, un altra parte in sala prelievi. Dopo tutto questo, la collega ci ha messo un attimo a decidere di tornare a fare i turni, ma venne mandata in un altro reparto. Dal principio, mi ha detto il fratello, provato, non ebbe diritto neanche alle ferie “era l’ ultima arrivata”. Ieri erano in due in turno, lei una delle poche strutturate nel suo reparto”, il commento.

La collega sotto choc

Santoro, spiega che Antonella Cutini “non era iscritta Nursing up”, ma un “infermiere deceduto è una preoccupazione di tutti, unifica le sigle. Potrebbe accadere a ognuno di noi. La sua collega è un dipendente della cooperativa che probabilmente, è sotto choc. Si apre un buco nel mondo, ma soprattutto nella famiglia Ifo e ai parenti di Antonella. Oggi è stato molto difficile lavorare, ho visto più di un collega con gli occhi lucidi”.

Turni massacranti

Sulla tragedia si è espresso anche Stefano Barone, del NurSind che ha puntato i fari sui problemi che riguardano i turni troppo stressanti: “A questa amministrazione chiediamo un intervento immediato che consenta ai lavoratori il dovuto riposo dopo il turno di servizio. Alla Regione chiediamo anche di aumentare le dotazioni organiche, al di là del fabbisogno stimato, per sostituire le lunghe assenze e garantire le ferie. Ci è stato infatti segnalato che sono moltissime le ore di extra orario lavorate negli ultimi tempi dagli infermieri degli Ifo di Roma. Non abbiamo più intenzione di rischiare la nostra vita per tamponare i problemi di gestione del personale”.

