Francesca Donato: “in nome di Dio, fermiamo questa pazzia”

L’europarlamentare Francesca Donato interviene da Bruxelles

“La domanda oggi non deve essere come vaccinare il mondo ma perché dovremmo farlo. Tutti chiamiamo vaccini delle terapie geniche e sperimentali a mRNA o DNA che non immunizzano perché chi le riceve può infettarsi di covid e contagiare e riducono solo parzialmente per pochi mesi la probabilità di decorso grave della malattia. Per converso. a seguito della somministrazione, si registrano ogni giorno migliaia di effetti avversi anche molto gravi e invalidanti e continui decessi post inoculazione la cui correlazione causale con i prodotti iniettati è già stata in molti casi accertata.

Il principio di precauzione viene dunque rinnegato. Inoltre consentiamo gravissime discriminazioni privazioni e violenze su chi non accetta l’inoculo per ragioni mediche immunologiche o personali in violazione dei diritti umani fondamentali.

Ora vogliamo impegnare altro denaro dei cittadini europei per estendere questo trattamento a tutto il mondo. Cui prodest? In nome di Dio, colleghi, fermiamo questa pazzia. Grazie

