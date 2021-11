Nardella: “Farebbe rabbia dover vaccinare i bambini per colpa dei no vax”

“Farebbe molta rabbia vaccinare 3,5 milioni di bambini perché una minoranza di persone ottuse e irresponsabili continua a non volersi vaccinare per motivi ideologici, non giustificati. Spero non sia l’ennesimo caso in cui si scarica sui più piccoli, sui bambini come è successo per le scuole, la responsabilità di tanti adulti”.

Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a Tagadà, su La 7. Restando sulle somministrazioni ai bimbi, Nardella aggiunge: “Credo che la comunità scientifica debba fare più sforzi per dare indicazioni univoche e rassicurare le famiglie italiane con 3,5 milioni di bambini. Perché mi pare che le differenze di opinioni siamo molto evidenti in questo settore”. www.lanazione.it

Foto – Quando Nardella diceva che l’allarme coronavirus era solo una scusa per l’odio verso i cinesi.

