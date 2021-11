Svizzera, in ottobre morti di Covid più vaccinati che non vaccinati

BERNA – A fine ottobre sono morte di Covid più persone vaccinate che persone che invece avevano scelto di non vaccinarsi. Il dato è confermato dall’UFSP, in relazione agli ultimi 10 giorni del mese. I decessi tra chi aveva ricevuto le due dosi sono stati 24, contro i 22 di pazienti non vaccinati. Lo scrive www.ticinolibero.ch

E i medici paiono non stupirsi più di tanto. “Le persone con un rischio aumentato di decorso grave o fatale della malattia sono attualmente quasi tutte completamente vaccinate”, ha spiegato il portavoce dell’UFSP Daniel Dauwalder, dunque “nelle ultime settimane e in numeri assoluti, in questi gruppi d’età si sono verificati più decessi tra le persone completamente vaccinate”.

Ma Dauwalder insiste: “La vaccinazione riduce comunque notevolmente il rischio di morte”.

