Sara Cunial, deputata del Misto nota per le sue posizioni no vax, potrà entrare alla Camera senza esibire il green pass. La parlamentare ha infatti vinto il ricorso presentato per essere ‘esentata’ dall’obbligo del certificato verde in vigore a Montecitorio come in ogni altro luogo di lavoro. Il ricorso è stato accolto dal presidente del collegio di appello della Camera dei deputati, Andrea Colletti. adnkronos

