Nomine Rai, Monica Maggioni favorita per il Tg1

Nomine Rai, Fdi chiede una direzione. Maggioni in pole per il Tg1. E’ tempo di nomine in casa Rai, l’ad Carlo Fuortes si appresta a prendere le decisioni finali, ma nonostante le raccomandazioni del premier Draghi su – si legge su Repubblica – un deciso cambio di passo rispetto alle precedenti gestioni con la richiesta di forte discontinuità, la questione sembra essere ancora una volta tutta politica. Tanto che la partita, giudicata non più rinviabile, si sarebbe ora trasferita a palazzo Chigi, alla ricerca di una quadra che soddisfi la larga e litigiosa maggioranza senza penalizzare troppo l’opposizione di FdI. Rimasta esclusa dal Cda e adesso determinata a strappare (alla Lega) la direzione del Tg2. Per ora sono poche le certezze, l’unica riguarda il Tg1, dove a dirigerlo ci sarà sicuramente una donna.

In pole c’è l’ex presidente Rai Monica Maggioni

Giovedì – prosegue Repubblica – si conoscerà il nome della donna, “di grande autorevolezza e profilo internazionale”, cui toccherà guidare il telegiornale più prestigioso d’Italia. In pole c’è l’ex presidente Rai Monica Maggioni. L’altra opzione sarebbe Simona Sala, direttora del Gr, che avrebbe il pregio di liberare un posto gradito all’attuale capo del Tg1 Giuseppe Carboni. Altrimenti sprovvisto di collocazione. A RaiSport, la vice Alessandra De Stefano dovrebbe sostituire Auro Bulbarelli. Un’altra direttora. affaritaliani.it

