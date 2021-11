Fiorentina, Gonzalez: “Vaccinato e positivo da 18 giorni, è incredibile”

Nicolas Gonzalez, forte attaccante argentino della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN. “È incredibile – spiega con rabbia il calciatore – sono 18 giorni che sono positivo al Covid, non capisco costa stia succedendo, spero passi in fretta. Sono anche vaccinato, per giunta con doppia dose. Sono triste, mi dispiace perché lavoro per giocare, però ora devo stare tranquillo e pensare a recuperare. Ancora non so quando potrò tornare in campo”.

Poi ha aggiunto: “Tempi di recupero? Quando mi negativizzerò mi manderanno a Roma a fare alcuni esami e controllare che tutto sia apposto. Julian Alvarez, attaccante del River Plate obiettivo della Fiorentina? Lo vorrebbero tutti, questo mi sembra chiaro. Sta facendo molto bene, io e Martinez Quarta parliamo molto di lui a Burdisso. Proviamo a portarlo qua, però tutti lo vogliono. Anche la Juventus? È un tema complicato, dovrà prendere lui la miglior decisione per se stesso”. https://www.areanapoli.it

Condividi