Vaccino Covid ai bambini, Speranza: auspicio è di partire già a dicembre

Per quanto riguarda il vaccino Covid ai bambini, Speranza auspica di partire per la fascia 5/11 a dicembre, “non appena l’Ema avrà approvato il vaccino e l’Aifa avrà dato il via libera per l’Italia. Gli scienziati stanno dicendo che la dose di un terzo di Pfizer è efficace e sicura. Lavoreremo con i pediatri per parlare alle famiglie. Se tra i 12 e i 19 anni siamo arrivati al 70%, per i più piccoli possiamo arrivare al 50%”.

E’ quanto dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio al Corriere della Sera

Come sarà il Natale 2021? “Se i reparti ospedalieri tengono non scatteranno misure e sarà un Natale come gli altri prima del Covid – replica il ministro – Se invece i ricoveri salgono scatteranno le misure nei territori, in base al sistema dei colori. Non abbiamo mica sospeso la legge che prevede le fasce di rischio… Con il giallo tornano le mascherine all’aperto e al ristorante c’è il limite di 4 a tavola”. E chi sta programmando viaggi all’estero? “Io sono per le vacanze in Italia”. adnkronos

