Vaccino Covid ai bambini, Speranza: faremo prevalere l’evidenza scientifica

“Se i nostri scienziati ci diranno che anche la vaccinazione” anti Covid per i bimbi dai 5 agli 11 anni “è efficace, sicura e utile a contrastare l’ulteriore diffusione del virus, noi seguiremo l’evidenza scientifica come abbiamo sempre fatto”. “Come sempre noi aspetteremo il pronunciamento ufficiale di Ema, l’Agenzia europea del farmaco – spiega – Ema ha iniziato la verifica dei dati a disposizione, molto probabilmente si esprimerà nel mese di dicembre e come sempre noi faremo prevalere l’evidenza scientifica“.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine dell’evento ‘FarmacistaPiù’, a Roma, promosso da Federfarma.

“In queste ore – ricorda Speranza – negli Stati Uniti sta iniziando la vaccinazione anche di quella fascia d’età”, così “quando arriveremo a un pronunciamento di Ema probabilmente avremo anche accumulato ulteriori conoscenze che verranno dalle vaccinazioni che iniziano proprio in queste ore negli Usa. E’ chiaro – ripete il ministro – che come sempre faremo prevalere l’evidenza scientifica”. adnkronos

