Covid, prof Cosentino: ogni 4 minori vaccinati, una reazione grave

Tra i relatori durante la manifestazione contro il green pass del 2 ottobre in piazza Verdi a Como c’era anche Marco Cosentino, medico, farmacologo e professore universitario dell’Insubria. Il prof Cosentino ha approfondito alcuni aspetti relativi ai vaccini anti-covid. Ha, per esempio, illustrato alcuni dati relativi alle reazioni avverse gravi sui minori in salute.

Uno studio realizzato da Moderna afferma, dice il professor Cosentino, che è stata rilevata una media di una reazione grave ogni 4 minori vaccinati (3,9 per la precisione). “Nessuna di queste è stata una reazione letale – ha chiarito Cosentino – ma molti di loro hanno rischiesto cure e sono stati ospedalizzati per quattro, cinque, sei o sette giorni. E’ tanto, è poco? Per me è tantissimo. Questa non è una antitetanica che al massimo dà un po’ di febbre”.

► www.quicomo.it – video

