Sileri, ipotesi proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022

Ipotesi proroga stato emergenza al 31 marzo 2022? Io credo che 3 mesi di proroga “siano ragionevoli. Parlo da medico, non da politico”. Così il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri a Quarta repubblica che sottolinea: “Dobbiamo procedere con le terze dosi. Una volta raggiunto il 90% delle persone vaccinate conteniamo l’avanzata del virus ma dobbiamo completare l’opera, cercando bene le varianti. Abbiamo già fatto tanta strada negli ultimi 6 mesi“.

Proroga stato di emergenza e vaccini

“Faremo una riflessione in fase più avanzata”, dice dal canto suo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, spiegando che “oggi l’obiettivo è aumentare il numero di vaccinati. Se dovesse rimanere un numero così importante di non vaccinati, è chiaro che sarebbe un elemento che incide”. Quanto al Green pass, “al momento la proroga non è sul tavolo del ministero. Noi confidiamo di arrivare a quel 90 per cento di vaccini che ci permetterà di ridurne l’applicazione”. adnkronos

