G20, le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa conclusiva del vertice a Roma: “abbiamo intensificato i legami tra finanza e salute anche perchè è necessario per prevenire le epidemie, le nuove pandemie e soprattutto, in generale, per assicurarci una preparazione ai prossimi, purtroppo inevitabili, drammi sanitari”.

Condividi