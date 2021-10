10 utensili indispensabili per fare dolci in casa

Se siete appassionati di cucina, vorrete sapere quali utensili non farvi mai mancare per preparare dei dolci sfiziosi. A volte, infatti, potremmo voler acquistare degli oggetti che ci colpiscono ma che, essenzialmente, sono inutili o non necessari per realizzare ciò che desideriamo.

Vediamo insieme quali scegliere su siti convenienti come https://lacucinadigiulia.com.

La bilancia

Non ci sono dubbi: senza la bilancia stabilire i grammi dei vari ingredienti è praticamente impossibile! Ecco perché non possiamo affidarci a metodi come quello del bicchiere, se vogliamo che il nostro dolce sia perfetto.

Grazie alla grande diffusione di questo elemento, è possibile avere a disposizione una bilancia digitale a poco prezzo.

La o le teglie

Questo è il luogo in cui andrete a inserire il vostro dolce, per cui deve essere prima di tutto di buona qualità. Tra tutte le dimensioni disponibili, quali dobbiamo scegliere? Senza dubbio una circolare da 24 cm, che abbia a disposizione il bordo a cerniera.

Se intendete invece realizzare torte in stile americano, quindi volete che siano più alte, potrete optare per dimensioni inferiori. Un’altra teglia da avere in casa è quella per i plumcake, visto che questo è un dolce semplice da realizzare.

Allo stesso modo, non trascurate le formine per i cupcake, se volete creare un dolce morbido e di dimensioni ridotte.

Lo sbattitore elettrico

Le nonne usavano sbattere a mano gli albumi: ce ne voleva di forza e oggi non tutte abbiamo né il tempo né l’energia per farli venire belli soffici con la sola forchetta! Ecco perché è indispensabile procurarsi uno sbattitore elettrico, che possa montare anche la panna senza difficoltà.

Ciotole a volontà

Che siano di plastica o di metallo poco importa, ma il fondo deve essere arrotondato, perché solo in questo modo mescolare gli impasti sarà molto più semplice. Fondamentali per preparazioni semplici o complicate, più se ne hanno e meglio è.

I cucchiai

Quelli di legno non possono mai mancare, ma è bene procurarsi anche qualche spatola, di quelle in silicone, in quanto queste riescono ad amalgamare bene gli ingredienti e a prelevare tutto l’impasto, eliminando così il rischio di sprechi.

Il mattarello

Si tratta di un oggetto di fondamentale importanza per stendere bene tutti gli impasti: quello in legno è da preferire per pasta frolla o lievitati, quello in silicone per il cake design, in quanto stende con facilità la pasta da zucchero che serve per realizzare le decorazioni.

La sac a poche

Un elemento utile per le decorazioni: la sac a poche può servire anche per farcire i dolci con un goloso ripieno. Se non volete perdere tempo a lavarla, non optate per quella in silicone o tessuto, ma scegliete un set usa e getta, dotato di vari tipi di beccuccio.

Le avete finite e vi trovate nel bel mezzo di una ricetta? Niente paura: potrete fare un buco a un sacchetto gelo e dosare il ripieno proprio come fareste con una sac a poche.

Una caraffa graduata

Grazie a questo strumento è facile misurare i liquidi o versare a filo, se la ricetta lo richiede. Ce ne sono varie con le indicazioni sul lato, per cui non avrete difficoltà a inserire la giusta quantità nel dolce.

Un setaccio

Le farine e le polveri devono essere setacciate, per evitare che si formino dei grumi all’interno dell’impasto. Ecco perché non può mai mancare un setaccio, dalla trama fitta o meno, a seconda di ciò che dovete far passare per la sua rete.

La carta forno

Anche questo elemento è importante, specialmente se il dolce, come di solito accade, deve essere cotto proprio nel forno. Questo oggetto è antiaderente e inoltre può resistere a temperature superiori ai 250°.

Potrete usare la carta forno tanto per foderare le teglie per i dolci, quanto la placca del forno per i biscotti. Inoltre, sempre se non avete a disposizione una sac a poche, potrete arrotolarne un pezzetto per colare un po’ di cioccolato fuso su un dolce o su dei biscotti, e realizzare così delle decorazioni originali e gustose.

Questi sono alcuni degli oggetti che non possono mai mancare quando si vogliono realizzare i dolci base: se avete altre necessità potrete rendervi conto di quali utensili richieda un particolare tipo di preparazione. Naturalmente vi consigliamo di esercitarvi e avanzare pian piano, se volete diventare dei pasticceri provetti!

