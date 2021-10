Manipolazioni codice QR Green pass, UE: “il sistema è sicuro”

“Siamo a conoscenza di presunte manipolazioni fraudolente del codice Qr del certificato Covid Ue e condanniamo con fermezza questo atto crudele”. È quanto spiega un portavoce della commissione Ue in merito al furto delle chiavi per generare il Green Pass Ue.

“Stiamo seguendo gli sviluppi” dell’episodio e “siamo in contatto con le autorità competenti degli Stati membri che stanno indagando e mettendo in atto azioni correttive”, spiegano ancora dall’esecutivo europeo sottolineando che il fatto “non ha alcun impatto sulla sicurezza e sull’integrità del portale dell’Ue gestito dalla Commissione”.

Il furto, spiegano ancora dall’esecutivo europeo, “rappresenta un’interferenza in un’area sensibile e strategica, in un momento in cui i servizi sanitari di tutti gli Stati membri sono sotto pressione nella lotta alla pandemia”. ansa

