Governo, Letta: ‘ora massima presenza sui media’

“Nelle prossime ore mettere in campo una campagna di comunicazione per dire chi” ha fatto cadere il governo Draghi e fatto fuori così anche l’agenda sociale. “Vi chiedo di essere presenti su tutti i media per raccontare la verità, dire chi è responsabile e chi è colpevole, senza lenire nulla”.

Così Enrico Letta alla segreteria Pd. “Faremo una riunione nel pomeriggio con la struttura organizzativa del partito per trasformare la stagione delle feste in corso nell’inizio della nostra campagna di comunicazione verso il Paese, nel primo tempo della campagna elettorale”. (Adnkronos)

